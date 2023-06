Statsrevisorer retter stor kritik mod indsats i psykiatrien

Statsrevisorerne retter torsdag en markant kritik af Social-, Bolig- og Ældreministeriet samt regionerne og kommunerne i Danmark på psykiatriområdet.

Det sker, fordi parterne i mange sager ikke har sørget for at sikre et godt nok forløb for personer, der har været indlagt i psykiatrien, og som efterfølgende haft fået ophold i sociale botilbud.