Formand for De Konservative Søren Pape Poulsen opfordrede hende til at trække sig på baggrund af beretningerne.

Men hendes fire nuværende ansatte er altså ikke blevet spurgt, fortæller blandt andre Camilla-Maria Behrendt, der er presserådgiver for Pernille Weiss, til P1 Morgen.

- Godt nok har jeg kun arbejdet for Pernille i tre måneder. Men jeg oplever, at hun udviser interesse for alle sine medarbejderes velbefindende, skriver hun i en besked til radiokanalen.