Minister fastholder penge til Uganda trods homofobisk lovgivning

- Det gjorde den alligevel, understreger Dan Jørgensen.

Han vil derfor se på at øge udviklingsbistanden, og pengene skal gå til civilsamfundsorganisationer i landet, som blandt andet støtter LGBT+-personer.

- Civilsamfundsorganisationerne har endnu mere brug for pengene, end de nogensinde har haft før. Vi vil meget gerne samarbejde med organisationer, som kan vise, at de gør en forskel, siger han.

Han vil endnu ikke give et beløb for, hvor mange penge Danmark er villige til at øge bidraget med, men regeringen vil se ”meget velvilligt” på organisationer, som beder om penge til støtte af LGBT+-miljøet i Uganda.

- Danmark vil have størst mulig indflydelse, hvis vi skruer op for vores arbejde dernede og hjælper de stakkels mennesker, der desværre bliver påvirket negativt af denne her lovgivning, siger Dan Jørgensen.