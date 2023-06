05/06/2023 KL. 05:00

For abonnenter

Kortlagt: Så meget rejser Mette Frederiksen for tiden

Statsministerens ture til udlandet er nu opgjort, og billedet er usædvanligt, siger en partileder og lægger trykket på u. Næste stop: Det Hvide Hus. Senere: Nato-topmøde, der kan ende med at betyde, at Danmark skal have en ny statsminister.