Regeringen ophæver grænse for nedfrysning af æg

Den nye aftale skal gøre det muligt for kvinder at opbevare deres æg til det 46. år, som er aldersgrænsen for fertilitetsbehandling i det offentlige.

- I dag har vi et ligestillingsproblem, når det gælder nedfrysning af kønsceller. Mænd kan opbevare deres sædceller uden tidsbegrænsning, siger Monika Rubin.

Regeringen vil nu indkalde de andre partier for at drøfte mulige afledte økonomiske effekter af forslaget og finansiering.

Kvinder betaler i forvejen selv for at få udtaget æg og frosset dem ned. Så de eventuelle ekstra omkostninger, der vil være ved at ophæve fem årsgrænsen, er minimale, siger Monika Rubin.

Ifølge hende kan der med ophævelsen være flere kvinder, der fryser deres æg ned, og derfra så skal i fertilitetsbehandling efterfølgende.