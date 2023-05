V-ordfører: Danmark skal aktivt søge værtskab for muligt fredstopmøde

- Jeg synes, at vi skal lytte til, hvad præsident Zelenskyj ønsker. Hvis han mener, det er tid til, at vi prøver at få en eller anden form for diplomatisk spor, så skal vi selvfølgelig bakke det op 100 procent.

- Vi har sagt klart, at vi er indstillet på, en hvilken som helst fredsløsning som Ukraine er med på. For det er dem, der slås for deres land.

- Derfor er det også dem, der må styre dirigentstokken i forhold til, hvad der skal foregå af diplomatiske spor, og hvad der ikke skal foregå af diplomatiske spor, siger Michael Aastrup Jensen.

Spørgsmål: Bør man invitere Rusland til sådan et topmøde?

- Det skal være ukrainernes afgørelse 100 procent.

Ifølge Volodymyr Zelenskyj skal fredstopmødet være for ”alle, der står for ærlighed og er fast besluttet på at bringe denne krig til ende”.