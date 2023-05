Nordjysk rådmand bliver spidskandidat til EU-valg for Støjberg

Danmarksdemokraterne har valgt Kristoffer Hjort Storm (DD) som partiets spidskandidat til Europa-Parlamentet, når der skal være valg næste år.

Det skriver TV 2 Nord og Nordjyske.

Kristoffer Hjort Storm er rådmand i Aalborg Kommune for Senior og Omsorg og medlem af regionsrådet i Nordjylland.

- Det har været en drøm, siden jeg var et stort barn, at komme til at arbejde med international politik, så da den her mulighed bød sig, var jeg ikke lang tid om at sige ja, siger han til TV 2 Nord.