290 minkavlere uden mink står til at få erstatning

- Så er det jo ikke rimeligt at man, fordi man helt tilfældigt ikke havde mink i den periode, skal afskæres fra at få en erstatning, hvis man er berettiget til det.

Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, er helt uforstående overfor, at minkavlere uden mink skal have del i pengene.

- Det er galopperende galimatias det her. Man bruger skatteydernes penge på minkavlere, der havde lukket ned for deres produktion, siger han til Ritzau.

- Jeg kan slet ikke forstå, at der er et flertal af partier, der vil bruge skatteydernes penge på at kompensere minkavlere for et tab, de reelt aldrig nogensinde har haft.

Alternativets politiske ordfører Torsten Gejl kalder det overfor DR Nyheder for ”helt galt”.