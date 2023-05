Bredt flertal sætter turbo på erstatning til minkavlere

Tillægsaftalen indeholder en fast track-ordning. Den indebærer, at minkavlerne kan få udbetalt erstatning langt tidligere, end der først var lagt op til.

Hvis avlerne vælger regeringens turboordning, er det potentielt tre år tidligere end hidtil ventet og med et større forskud. Til gengæld opgiver de retten til at klage.

Det sker, ved at erstatningerne udbetales efter standardiserede takster.

Hvis de vælger en individuel sagsbehandling, vil deres sager potentielt trække ud til senest 2027. Syv år efter at minkene blev slået ned.

Partierne har også aftalt at forhøje forskudsudbetalingerne til minkavlere med mink i 2020.

Det betyder, at en gennemsnitlig avler går fra at have modtaget cirka 50 procent af den samlede erstatning til at kunne få udbetalt cirka 70 procent.