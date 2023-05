19/05/2023 KL. 05:00

De skulle frigøre minoritetskvinder fra »et fængsel af social kontrol«, men føler, at regeringen nu har glemt kvinderne

Kommissionen for den glemte kvindekamp var tænkt som en fortrop i kampen mod social kontrol, men endte i et stormvejr efter en anbefaling om at forbyde tørklæder i skolerne. SVM-regeringen har ikke besluttet, hvad der skal ske med kommissionen, og det får nu fire markante medlemmer til at reagere.