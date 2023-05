- Jeg forstår ikke, hvorfor Aki-Matilda Høegh-Dam gjorde en scene ud af det i stedet for blot at forelægge et ønske om fremtidig simultantolkning for Folketingets ledelse, skriver han.

- Hendes fremgangsmåde er jo ikke ligefrem gavnlig for at opnå dialog og forståelse - det har derimod virket provokerende på mange.

- Men den efter min mening konfrontatoriske og barnlige stil skal ikke skygge for, at jeg har respekt og forståelse for det, hvis grønlandske eller færøske MF’ere ønsker at tale på deres modersmål.

- Det giver mulighed for, at de også kan tale bedst muligt til deres landsmænd, grønlænderne og færingerne, som er med i vores rigsfællesskab, skriver Alex Vanopslagh.