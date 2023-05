Tre partier har vendt ryggen til aftale om tvangsadoptioner

Det har været vigtigt for Alternativet at ændre den del af lovgivningen, som gør det muligt at tvangsadoptere før fødslen.

- I det øjeblik du laver en tvangsadoption, før barnet er født, så er barnet jo nærmest statens ejendom, hvor man kan gøre med det, når man vil, siger Torsten Gejl.

- Det synes vi, er et kæmpe problem for retssikkerheden og menneskerettighederne.

Alternativet har også store problemer med, at regeringen med Barnets Lov vil sørge for, at der bliver taget stilling til hele søskendeflokken, når et barn bliver anbragt.

I dag skal kommunerne kun vurdere, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse af andre børn i familien.

Med lovforslaget foreslår regeringen, at kommunen fremover har pligt til at lave en undersøgelse af søskende, hvis et barn eller en ung bliver anbragt.