Minkkommissionen koster staten tæt på 40 millioner kroner

Generelt er det honorarer og løn, der fylder mest på regningen.

Kommissionsformanden og de to medlemmer af kommissionen står for udgifter på over otte millioner kroner. Løn til sekretariatsmedarbejdere løber op i omkring 7,5 millioner kroner.

Minkkommissionen blev nedsat i april 2021 og afgav sin beretning i juni 2022.

Kommissionen skulle undersøge beslutningen om at aflive alle mink i Danmark i november 2020 under coronapandemien.

Ifølge Minkkommissionen kunne der rejses sager mod ti embedsmænd. Det var dog ikke alle ti, som i første omgang fik advarsler eller irettesættelser.