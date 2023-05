Politikere justerer på skatte-overgang for landejendomme

- Det betyder, at man eksempelvis i langt højere grad end i dag vil kunne bygge om og sælge jord fra uden at falde ud af overgangsordningen, siger skatteminister Jeppe Bruus (S) i pressemeddelelsen.

I weekenden sendte 31 af landets borgmestre og Landdistrikternes Fællesråd et brev til skatteminister Jeppe Brus (S), landdistriktsminister Louise Schack Elholm (V), Skatteudvalget og Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Her udtrykte borgmestrene bekymring for konsekvenserne af de nye kategoriseringer.

Det glæder formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, at forligskredsen har lyttet til kritikken.

- Det er helt afgørende, at vi nu er et skridt nærmere en mere holdbar løsning, der betyder, at det fortsat er attraktivt at bo på landet og dyrke naturen, siger han i en pressemeddelelse.