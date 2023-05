Lokalformand bekræfter: Jeppe Kofod er helt færdig i politik

Kofod var indstillet som kandidat af Socialdemokratiet på Bornholm. Han kunne dermed være blevet en af de tre kandidater for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden.

- Min viden om det er, at han har ringet til mig i aftes og sagt, at han ikke er kandidat, siger Goldschmidt.

- Det er status, og min holdning er, at jeg jo har bakket ham op som kandidat, fordi jeg mener, at han har lavet et godt stykke arbejde i EU-Parlamentet.

- Men så respekterer jeg selvfølgelig, at det ikke er det rigtige at gøre lige nu for ham og hans familie, siger Goldschmidt.