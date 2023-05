Tilbage på Arbejdermuseet lagde Mette Frederiksen ikke skjul på, at forholdet mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet er anstrengt efter striden om store bededag. Men nu handler det om at se fremad og løse problemer i fællesskab, lød det fra statsministeren:

»Gode kammerater ved, at selv efter en følelsesladet, ophidset diskussion, så skal man være i stand til at komme videre. Det ønsker jeg. Det har Danmark brug for,« sagde hun.

Blandt andet fremhævede Mette Frederiksen, at regeringen nu vil nedsætte en permanent trepartsinstitution for at sikre en løbende dialog med arbejdsmarkedets parter om store temaer.

»Det bliver ikke let. Men jeg er sikker på, at vi ved fælles hjælp vil være i stand til finde holdbare rigtige løsninger,« sagde hun i sin tale.

Anker og »en lille lort«

Her pegede Mette Frederiksen desuden på, at der ikke er noget nyt i, at bølgerne kan gå højt mellem S og fagbevægelsen. For eksempel mindede hun om, at tidligere statsminister Anker Jørgensen (S) engang blev »en lille lort« af forhenværende LO-formand Thomas Nielsen.

Og med et glimt i øjet spekulerede hun i, hvad hun selv ville blive kaldt i dag, da hun er højere end Anker Jørgensen.

»Jeg respekterer fagbevægelsen. Også når det handlede om store bededag. Vi var blot uenige. Betyder det så, at det skal bestemme fremtiden for vores samarbejde? Overhovedet ikke. Vi har meget, vi skal nå sammen. Rigtigt meget. Det er jeg også sikker på, at vi vil.«

Da hun senere mødte pressen understregede statsministeren dog, at hun står »fuldstændig på mål« for afskaffelsen af store bededag.

»For jeg mener, det er det rigtige.«

Adspurgt om regeringen vil droppe planen om at forringe seniorpensionen, henviste Mette Frederiksen til de kommende forhandlingerne i den nye trepartsinstitution:

»Nu går vi i gang med forhandlingerne, indkalder arbejdsmarkedets parter, og så ser vi, hvor vi lander henne,« sagde hun.

Hun sagde desuden, at parterne kommer til at se på ”hele seniorarbejdsmarkedet,” men hun ville ikke uddybe på nuværende tidspunkt.