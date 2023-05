S-minister før 1. maj: Forhold til fagbevægelsen er som et ægteskab

- Vi er nødt til at tage det up front og stå på mål for de beslutninger, vi har truffet.

- Det er ikke alle, der er lige glade for det – det er helt åbenlyst. Men der er ikke nogen grund til heller at træde rundt om den varme grød, siger han.

Spørgsmål: Vil du stadig sige, at Socialdemokratiet er arbejderpartiet i Danmark?

- Det er vi i allerhøjeste grad.

- Når man ser på, hvor høj en andel af almindelige lønmodtagere, der stemmer på os, så er vi det suverænt største arbejderparti. Vi er et parti for alle, men med et helt særligt øje for lønmodtagernes grundlæggende udfordringer og vilkår.

Derfor vil der i Peter Hummelgaards tale også være en ”sejrsparade” over senere års ”resultater”, der i ”høj grad også kommer fagbevægelsens medlemmer direkte til gavn”.