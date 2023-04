Sverige støtter dansk søgsmål mod EU-mindsteløn

- Vi har gennem hele forhandlingsforløbet om mindstelønsdirektivet udtrykt skepsis over, om der er hjemmel til sådan et direktiv, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

- Det er en principiel sag for os, og vi er derfor også glade for, at EU-Domstolen med vores søgsmål nu får mulighed for at vurdere spørgsmålet og forhåbentlig giver os medhold i, at mindstelønsdirektivet skal annulleres.

EU’s mindstelønsdirektiv blev vedtaget i oktober sidste år og trådte i kraft i november.

Ifølge Altinget var det kun Danmark og Sverige af EU-medlemslandene, der stemte imod direktivet.

Direktivet fastsætter ikke en fælles europæisk mindsteløn. Formålet er, at lønmodtagere i EU kan få en passende mindsteløn gennem overenskomst eller ved lov.