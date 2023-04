Der er afsat omkring 19 milliarder til at håndtere sagen om erstatning til minkavlerne. Det er dog ikke alle pengene, der går til direkte erstatning.

1224 avlere har søgt erstatning, mens 13 avlere har valgt en dvaleordning, der gør det muligt at genoptage driften.

Regeringen meldte på et meget omtalt pressemøde i november 2020 ud, at mange millioner mink skulle aflives af frygt for, at coronavirus kunne mutere i mink.

Pandemien kunne i værste fald starte forfra med udgangspunkt i Danmark, lød advarslen. Siden blev der dog af førende eksperter sået tvivl om risiko for mutation, og det blev kritiseret, at vurderingen hvilede på et yderst spinkelt grundlag.

Et midlertidigt forbud mod minkhold blev vedtaget i slutningen af 2020 og senere ophævet fra 2023. Dermed der det igen lovligt at holde mink, hvis man lever op til visse foranstaltninger.