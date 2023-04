Jon Stephensen går på orlov efter upassende beskeder

Det skete i februar, men er kommet frem for nylig.

Inden den sag var Jon Stephensen centrum for en stribe sager fra hans tid i film- og teaterbranchen.

Her er han blevet anklaget for forskellige ting - blandt andet grænseoverskridende adfærd og dokumentfalsk.

Jon Stephensen bliver i Folketinget afløst af sin suppleant, Lean Milo. Han har blandt andet drevet kontorfællesskab for iværksættere og er søn af tidligere Venstre-borgmester i Greve René Milo.

- Jeg ser frem til at skabe de bedste rammer for et bæredygtigt kulturliv. Jeg betragter det som en vigtig opgave at kunne give det danske kulturliv de bedst mulige betingelser, siger Lean Milo i en pressemeddelelse.