Unge Moderater kritiserer Jon Stephensen: Det er helt på månen

Han sendte tirsdag en mail til Ritzau, hvor han beklagede over for blandt andet partiet og den 19-årige kvinde. Samtidig understregede han, at ”mine politiske ambitioner er intakte”.

- Jeg vil derfor bruge den kommende tid og måneder på at kigge indad, selvransage for at blive den version af mig selv, der skal til for at komme helet og styrket tilbage og genskabe tilliden til vælgerne, til mit parti Moderaterne og mine partifæller, skrev Jon Stephensen.

Netop den sidste del lyder ildevarslende for Unge Moderater.

- Det understreger bare, at man bliver nødt til at handle nu. Fordi lige nu ser det bare ud til, at Jon vil tage sin orlov og så ellers vende tilbage til folketingsgruppen og partiet, siger Max Manøe Bjerregaard til Berlingske.