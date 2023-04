»Jeg synes, at det er den rigtige beslutning, der er taget at sanktionere ham på den her måde. Man kunne også have valgt bare at tage ordførerskaberne fra ham. Det ville ikke være nok, synes jeg. Det her ligger sig oven på andre historier også. Der er grund til, at man gør mere. Jeg synes, at det er den rigtige beslutning, vi tager her,« siger Monika Rubin.

Splittet - er orlov nok?

Folketingsmedlem Mike Fonseca (M) understreger på vej ind til gruppemødet, at »Jon skal tænke sig om.«

»Jeg synes, det er en sober måde at sige til Jon, at det her skal ikke gentage sig - at det er ikke i orden, og her går grænsen.«

»Det er vigtigt, at Jon får noget luft, og at Moderaterne får noget luft, så vi kan diskutere politik,« siger han.

Fonseca erklærer sig dog »splittet« om, hvorvidt orloven er en passende sanktion. Splittelsen skyldes, at han både er en del af ungdomspartiet og folketingsmedlem for moderpartiet, forklarer han.

Det var Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, som sent mandag aften i en video på Facebook meddelte, at Jon Stephensen nu søger orlov. Løkke understregede i videoen, at orloven er »selvbetalt«.

Det er der dog ikke noget usædvanligt i. Det er nemlig helt efter reglerne, at folketingsmedlemmer kun får løn i orlovsperioden, hvis orloven skyldes sygdom, eller at de venter barn – ikke hvis orloven skyldes »andre grunde« såsom en selvvalgt pause.

Et vigtigt mandat

Hvis Moderaterne mister Jon Stephensens mandat, vil SVM-regeringens flertal svinde ind til 88 mandater. Det vil i praksis betyde, at regeringen kun er ét mandat fra at miste det daglige flertal i folketingssalen. Det skyldes, at tre af de fire nordatlantiske folketingsmedlemmer bakker op om regeringens politik.

Jon Stephensens førstesuppleant til Folketinget er Lean Milo (M). Han er søn af tidligere Greve-borgmester René Milo (V) og fik 782 personlige stemmer ved folketingsvalget sidste år.