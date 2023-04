Jon Stephensen søger selvbetalt orlov fra Folketinget

- Der er ingen tvivl om, at den her korrespondance, det er ud over de grænser, vi trækker i Moderaterne, siger Lars Løkke Rasmussen i videoen, der er lagt ud kort efter midnat natten til tirsdag.

- Jon skal have en mulighed for at komme på benene igen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Når folketingsåret er slut, skal der tages stilling til, om Jon Stephensen og Moderaterne ”skal genoptage vores samliv, som det var før, eller om det skal bringes til ophør”.

- Det synes vi, er den rigtige måde at håndtere den her sag på. Jeg ved godt, at nogle ville sige, at vi skulle skride meget mere dramatisk til værks, siger Løkke.