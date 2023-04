Hun modtog beskederne i februar, men selve historien om beskederne er kommet frem søndag hos TV 2, som har set beskederne.

»Jeg vil sige for mit eget vedkommende, så synes jeg ikke, det er i orden, at man som folketingsmedlem sender den slags beskeder til en 19-årig kvinde, der også er medlem af partiet,« siger Henrik Frandsen.

Han siger, at Jon Stephensen ikke har valgt at trække sig, men at ledelsen i Moderaterne har indkaldt Jon Stephensen til et møde, som vil finde sted tirsdag.

Hvad konsekvenserne bliver, vil Henrik Frandsen ikke komme nærmere ind på.