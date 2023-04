Ministres brug af kreditkort har været i strid med reglerne 29 gange

Det er en sag, som Folketingets Ombudsmand også er gået ind i.

Rasmus Prehn har i flere tilfælde betalt middage med journalister med sit ministerkort. Han har dog betalt beløbene tilbage, har han sagt.

Det samme skulle ifølge Rasmus Prehn være gældende for drikkepenge betalt med ministerkortet.

Ekstra Bladet har desuden kunnet fortælle, at Prehn som minister i et tilfælde havde afleveret et bilag for en middag, hvor det fremgik, at han havde spist middag med en navngiven journalist.

Men de to havde ikke spist middag sammen, afslørede Ekstra Bladet, hvilket ministeren siden har erkendt. Han vil dog ikke sige, hvem han har spist middag med.

Statsrevisorerne skriver i beretningen, at de ikke finder det helt tilfredsstillende, at ministerierne ikke altid sikrer, at ministre og ansatte ved, hvordan deres betalingskort bruges korrekt.