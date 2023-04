Lidegaard vidste at Sofie Carsten Nielsen ledte efter nyt job

- Men jeg kommer til at savne Sofie, og alt det, hun har bibragt til både vores parti og vores folketingsgruppe, siger De Radikales politiske leder videre.

- Sofie har ikke lagt skjul på, at hun kiggede efter andre udfordringer og har hele vejen igennem kørt en helt transparent og ærlig proces om sin fremtid.

Sofie Carsten Nielsen trådte tilbage som politisk leder dagen efter folketingsvalget i november sidste år. Et valg, som hun selv havde andel i udskrivelsen af.

Hun begrundede sit exit med, at hendes stemmetal viste, at der ikke længere var tillid til hende som spydspids for De Radikale, der gik markant tilbage ved valget.