Henrik Dahl bliver Liberal Alliances spidskandidat ved EP-valget

Liberal Alliance har tre gange tidligere forsøgt at komme ind i Bruxelles, men det er endnu ikke lykkedes.

I 2019 forsøgte de sig med den tidligere minister Mette Bock. Her fik de 2,2 procent af stemmerne. Færrest af alle partier.

- Ved sidste EP-valg lignede valgresultatet meget folketingsresultatet det samme år.

- Derfor går vi ind i det med en forhåbning om, at der er en realistisk mulighed for, at vi kan komme ind denne gang, hvis mønsteret er det samme, siger Henrik Dahl.

Ved folketingsvalget i 2022 fik Liberal Alliance deres bedste valgresultat nogensinde. Partiet fik 7,9 procent af stemmerne.

Partiets politiske leder, Alex Vanopslagh, tror på, at Henrik Dahl er manden, der kan få partiet repræsenteret i Bruxelles for første gang.