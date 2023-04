Aalborg-borgmester har fået nyt job og træder tilbage tidligere

I marts lød det, at han ville forlade borgmesterposten og udtræde af byrådet 31. juli. Men begge dele sker nu altså 31. maj, bekræfter han til Ritzau.

Ifølge rektor på Professionshøjskolen UCN og formand for ansættelsesudvalget Kristina Kristoffersen er Kastrup-Larsen en ”utrolig stærk profil” via sin politiske erfaring.

- Som vidensinstitution er vi helt afhængige af at kunne skabe gennemslagskraft og være synlige både regionalt og nationalt, og her har Thomas Kastrup-Larsen stærke erfaringer og et solidt netværk at trække på, lyder det blandt andet fra rektoren.