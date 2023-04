Kandidat trækker sig og peger på eksminister som Aalborg-borgmester

- Jeg er stadig ikke i tvivl; der er brug for noget helt andet. Der er brug for en ny start. Derfor har jeg brugt påskeferien på at tænke mit ansvar i denne sammenhæng godt og grundigt igennem, og også derfor melder jeg nu ud, at jeg trækker mit spidskandidatur og peger på Flemming Møller Mortensen som spidskandidat til valget i 2025.

- Vi bliver nødt til at tage ansvar for vores parti og en opslidende urafstemning og kamp om spidskandidatposten er ikke, hvad vi har brug for nu, skriver Lisbeth Lauritsen, der har været byrådsmedlem siden 2014.