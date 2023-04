Modsat var 34 procent imod at donere fly, mens 25 procent svarede ”ved ikke”.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har tidligere sagt, at han tror, at Vesten på et tidspunkt kommer til at levere kampfly til Ukraines forsvar.

- Hvis du spørger mig som udenrigsminister, om den frie verden kommer til at levere fly til Ukraine, så tror jeg bestemt, at det ligger inden for det forventelige udgangspunkt, at det sker i den kommende tid, sagde Lars Løkke Rasmussen 18. februar til Berlingske under en sikkerhedskonference i München i Tyskland.

Danmark råder over 43 F-16-kampfly, hvoraf 30 stadig var en aktiv del af tjenesten i november 2022.

F-16-flyene er dog ved at blive udfaset, da Danmark har købt 27 nye F-35-kampfly til over 16 milliarder kroner.