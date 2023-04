Hun kalder det en ”meget svær beslutning”.

- Men jeg har lyst til at gå op og sige aprilsnar, siger Auken til Ritzau.

- Det, jeg kommer til at savne især, er at sidde meget tæt på beslutningerne. Der er Europa-Parlamentet jo reelt sjovere end Folketinget, fordi det trods alt er større ting, vi bestemmer.

- Der ved jeg ikke, hvordan jeg vil have det, når jeg pludselig sidder på afstand.

Ud over Auken sidder også Kira Marie Peter-Hansen i Europa-Parlamentet for SF. I sin tale lød det fra Margrete Auken, at hun vil støtte hendes valgkamp i stedet.

- Tak for din kamp for dine børnebørn, for vores fælles fremtid, vores natur og miljø, siger Kira Marie Peter-Hansen fra scenen i Kolding til sin partifælle.