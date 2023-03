Statsminister Mette Frederiksen (S) håber at få flere EU-lande med på Danmarks omdiskuterede plan om at etablere et modtagecenter for asylansøgere uden for EU. Eksempelvis i Rwanda i Afrika.

Fredag mødtes hun med Østrigs konservative kansler Karl Nehammer for netop at diskutere flygtningestrømme og migrationspolitik.