Social udsatte dør i gennemsnit 17 år før andre borgere

Da den blev lavet for første gang i 2009, viste den, at socialt udsatte døde 22 år før resten af befolkningen.

Kira West, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte, siger, at det er positivt, at forskellen er mindsket, men at den stadig er alt for stor.

Hun mener også, at rapporten tydeligt viser, hvor der kan sættes ind.

Rapporten viser nemlig, at socialt udsatte har kontakt med deres læge en smule oftere end gennemsnitsbefolkningen til trods for, at de på alle parametre har et dårligere helbred.