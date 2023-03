Rapport: Danmark kan ikke leve op til EU-krav med vandmiljøplan

Men nu har piben fra Landbrug & Fødevarer fået en anden lyd.

Til Ritzau siger organisationens miljødirektør, Anders Panum, at aktørerne bag rapporten ”ikke har faglig forståelse af de problemstillinger, der er knyttet til vandplanerne”.

- De (Cowi, red.) gør mere, end de er blevet bedt om. Ud over at lave en redegørelse for, hvad der er sket hidtil i Danmark, så kommer de med deres vurderinger af, om det er godt nok eller ej.

Ifølge Anders Panum bliver det blandt andet op til et internationalt panel af eksperter at vurdere, hvor godt vandmiljøplanerne virker.

Spørgsmål: Er det fordi, I er utilfredse med rapportens konklusioner, at I kritiserer den?

- Vi synes, at der er mange fejl og misforståelser i rapporten, når de går i gang med deres vurderinger af, om det nuværende grundlag er god nok. Samtidig er det godt at holde fast I, at det ikke er den egentlige second opinion, siger Anders Panum.