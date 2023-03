Jeppe Kofod vil være EP-kandidat: Indstillet af lokalforening

Jeppe Kofod, der tidligere har siddet i både Folketinget og EU-Parlamentet, var fra 2019 til 2022 udenrigsminister.

Ved valget i 2022 fik han ikke nok stemmer til en plads i Folketinget.

Han blev i stedet suppleant, og da partifællen Mette Gjerskov gik på sygeorlov, kom han derfor tilbage.

Mandag løftede Jeppe Kofod sløret for, at et kandidatur til EU-Parlamentet kunne være en mulighed uden dog at bekræfte det.

- Jeg har fået mange opfordringer til at stille op til EP (EU-Parlamentet, red.) i 2024, hvor jeg blandt andet som tidligere udenrigsminister igennem 3,5 år vil kunne gøre en forskel for Danmark, skrev han i en mail til TV 2 Bornholm.