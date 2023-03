Løkke og Støjberg i skarp udveksling: »Så har man et hjerte af is«

De plejede at være på samme hold i den samme regering som statsminister og udlændingeminister.

Men i dag er Lars Løkke Rasmussen (M) og Inger Støjberg (DD) gået hver deres vej i nye partier med vidt forskellige udgangspunkter – Moderaterne og Danmarksdemokraterne.

Modsætningen blev tydeligt illustreret tirsdag, da der udspillede sig en skarp meningsudveksling mellem de to tidligere partifæller. Den ene anklagede den anden for at rokke ved en grundsten i dansk udlændingepolitik, og den anden beskyldte inddirekte den første for at have et hjerte af is.