Regeringen har ingen planer om at gennemføre Moderaternes milliard-skattelettelse

Forudsigelsen holdt dog ikke stik – for to af Moderaternes markante skatteforslag ser ikke ud til at blive til noget:

»Regeringen har ingen aktuelle planer om at gennemføre de tiltag, som du spørger til,« oplyser skatteminister Jeppe Bruus i et svar til Jyllands-Posten.

I disse dage, hvor regeringen har siddet 100 dage ved magten, gør vi status over 30 store forslag og valgløfter fra partierne, der endte med at danne Danmarks første regering hen over midten, siden begyndelsen af 1990’erne.

