SF-folketingsmedlem og Holbæk-borgmester skal være forældre

Folketingsmedlem Jacob Mark (SF) og Holbæk-borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) skal være forældre.

Det oplyser Jacob Mark i opslag på de sociale medier Instagram og Facebook.

- Vi fejrer, at en lille dreng er på vej ind i vores liv. Christina og jeg blev enige om at vores gård var lidt for stor til mig, hende og vores hund Ebba, skriver SF-politikeren.