Modsat kommissionen mente forhørsledelsen ikke, at regeringens udmeldinger på et pressemøde om at aflive mink på grund af coronavirus kunne betegnes som en instruks til embedsværket.

Dermed blev sagen vendt på hovedet og sagerne vurderet på ny.

Minkkommissionen vurderede i sommeren 2022, at ti embedsmænd kunne søges at blive draget til ansvar for deres rolle.

Men efter forhørsledelsens vurdering er foreløbig fire personer, herunder Thorkild Fogde, undtaget advarsler, mens fem fortsat undersøges.

Sagen mod daværende departementschef Henrik Studsgaard i miljø- og fødevareministeriet blev droppet, da han fik nyt job og ikke længere er ansat i staten.

Det daværende miljø- og fødevareministerium gav advarsler til tre embedsmænd. Deres rolle var central, da sagen om mink hørte under ministeriet.