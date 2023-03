Kristendemokraterne vil have atomkraft i Danmark

- Når vind og sol udebliver, hvilket vil ske flere gange på et år, kommer vi i fremtiden til at opleve blackouts, siger han i pressemeddelelsen.

- Hidtil har vi altid kunnet supplere med fossile brændstoffer, men det er nødt til at være fortid nu.

Konkret foreslår Kristendemokraterne, at der laves en analyse af atomkraft som mulig energiform i Danmark.

Det er ikke første gang, at partiet foreslår at undersøge mulighederne for at bruge atomkraft som grøn energi.

Forud for den daværende regerings finanslovsudspil foreslog Kristendemokraterne i august 2021, at der blev sat en halv milliard kroner af til at forske i kernekraft som alternativ energikilde.