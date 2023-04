12/04/2023 KL. 05:00

Nye tal får eksperter til at advare: Demokratiet lider, og kvaliteten falder

I 2022 brugte Folketinget en måned mindre på at behandle lovforslag end for 17 år siden. Det er skidt for demokratiet og gør, at lovgivning kan ramme skævt, når borgere og organisationer involveres mindre, vurderer eksperter.