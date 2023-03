Regeringen sætter 43 millioner kroner af til ugeaviserne

Det er lokalaviserne NordvestLiv, NørrebroLiv, SydhavnenLiv, KøbenhavnLiv Weekend og VesterbroLiv, der nedlægges. I stedet skal udgivelsen KøbenhavnLiv dække de bydele.

Modsat overlever lokalaviserne på Frederiksberg, dele af Amager, Valby, Østerbro og Vanløse.

Hvilke ugeaviser som får del i millionerne, er ikke afklaret, skriver Avisen Danmark. De enkelte aviser skal søge om pengene. Derefter vil de blive fordelt.

Hos brancheorganisationen Danske Medier er administrerende direktør, Mads Brandstrup, ganske tilfreds med ministerens udmelding.

Han mener, at det er rigtig godt nyt for lokaljournalistik og nærdemokrati. Men det haster med at få puljen ud og leve:

- Vi er meget glade for, at regeringen har lyttet til branchen og nu udviser reel handling ud fra løfterne. Der har alt for længe været behov for afklaring om den lovede håndsrækning til ugeaviserne, og det kan ikke gå hurtigt nok mednu at få midlerne ud på delokale ugeavisredaktioner, siger han.