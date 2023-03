Minister vil droppe uddannelsesvurderingen af skolebørn

Processen omkring eleverne begynder i 8. klasse. Vurderingen skal ifølge Børne- og Undervisningsministeriet sikre, at de elever, som ikke er vurderet parate til den ønskede uddannelse fremover, blandt andet får støtte i 9. og eventuelt 10. klasse for at kunne blive vurderet parat.

Ifølge DR blev 6896 elever, som søgte en ungdomsuddannelse i 2021, vurderet ikke-uddannelsesparate. Det svarer til 11 procent af samtlige ansøgere.

Af dem blev 1930 ifølge DR vurderet ikke-uddannelsesparate grundet manglende sociale og personlige færdigheder.

Henrik Nevers, som er formand for Danske Gymnasier, har siddet med i arbejdsgruppen.

- Vi synes, det er rigtigt at gå den vej. Først og fremmest fordi vi ikke bryder os om signalværdien i at sige til unge mennesker, at de slet ikke er uddannelsesparate til noget.