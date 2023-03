Vanopslagh er flov over at have brudt boligreglerne

Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh, har ikke så meget at sige til, at Folketingets Præsidium tirsdag har besluttet ikke at gå videre med hans boligsag.

- Folketingets Præsidium må selv kommentere deres beslutninger. Jeg har ikke nogen kommentarer til det, siger han.

Alex Vanopslagh fik fra 2020 til 2022 uberettiget et tilskud til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget.