Regeringens plan om forlænget behandlingsgaranti deler vandene

Hos Danske Patienter, der er paraplyorganisation for 23 medlemsorganisationer med 900.000 patienter og pårørende, er man imod at udvide behandlingsgarantien.

- I bedste fald kommer det her til at betyde, at der ikke sker noget med ventetiderne. I værste fald er vi bange for, at det kommer til at øge de gennemsnitlige ventetider, siger direktør Morten Freil.

- Vi så i 2007, da man ændrede behandlingsgarantien fra to måneder til en måned, at dér faldt ventetiderne, fordi det offentlige sundhedsvæsen blev bedre til at samarbejde på tværs af hospitalerne og regionerne.