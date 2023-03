Ny KD-formand: Her er hans holdning til abort og homoseksuelle

Han har en klar holdning til abort, og så skal partiet tilbage i Folketinget.

Lørdag blev Jeppe Hedaa valgt som ny formand for Kristendemokraterne, efter at Marianne Karlsmose sidste år trak stikket. Han kommer fra erhvervsverden og er bl.a. formand for bestyrelsen i 7N A/S og formand for menighedsrådet i Vor Frue Kirke – Domkirken i København.