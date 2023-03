Jon Stephensen: Det er min stemme på lydfil om underskrift

Vedkommende har indvilget i at vidne under strafansvar, hvis sagen om underskriften ender i retten

Hændelsen fandt ifølge kilden sted i et forrum til teaterchefens kontor i juni 2017. Underskriften, som skulle forestille at tilhøre bestyrelsesmedlem Jakob Høyer, blev sat på et dokument til Erhvervsstyrelsen.

- Teatret er under ombygning. Vi er lukket ned, så Jon og jeg sidder alene på kontoret. Der kommer så en mail fra kommunen, som rykker på at få det her dokument underskrevet og indleveret.

- Jon har været småirriteret over, at Jakob Høyer ikke kom til bestyrelsesmøderne, så dokumentet ikke var færdigunderskrevet.

- Pludselig vælger han så selv at skrive under for Jakob Høyer, har whistlebloweren sagt til Dagbladet Børsen.