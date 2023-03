Skal Danmark sende F-16-kampfly til Ukraine?

Et spørgsmål, der længe har været opfattet som virkelighedsfjernt, fordi det formodedes at ville krydse Putins røde linje, men som nu er blevet højaktuelt, idet Polen torsdag besluttede at donere fire kampfly af typen MiG-26 til Ukraine. Også Slovakiet fulgte fredag trop ved at donere 13 af de samme fly.