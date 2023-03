- Det tidligere præsidium besluttede, at der ikke skulle være krav om yderligere tilbagebetaling. Den beslutning holder jeg mig til, skrev Søren Gade til DR.

Både Enhedslisten og Alternativet har bedt præsidiet om at undersøge, om Alex Vanopslagh bør retsforfølges.

En borger har ifølge Dagbladet Information politianmeldt Alex Vanopslagh (LA) i sagen.

Flere juridiske eksperter har over for mediet givet udtryk for, at partilederen kan have gjort noget strafbart, og at det derfor bør efterforskes af politiet.

Alex Vanopslagh fik fra 2020 til 2022 uberettiget et tilskud til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget.

Han fik tilskuddet og lejligheden, fordi han havde folkeregisteradresse i Struer i perioden. Men Struer Kommune har afgjort, at han brød cpr-loven ved at opholde sig for lidt i Struer.

Derfor har Alex Vanopslagh betalt hele tilskuddet tilbage og opsagt sin folketingsbolig.