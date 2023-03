Partier giver tvillingefamilier håb om penge til ekstra barsel

- Sandheden er jo, at vi har stor sympati for den situation, man kan stå i også som tvillingeforældre. Men det kræver, at man finder pengene.

- Nu er de kommet med det her forsalg, og det drøfter vi gerne med partierne, men som jeg ser det her forslag, er det ikke nye penge. Så det bliver et spørgsmål om, hvorvidt vi er villige til at finde pengene og prioritere dem til det her, siger han.

Ifølge regeringens egne beregninger koster det cirka 70-90 millioner kroner om året at finansiere 26 ugers ekstra barsel til tvillingefamilier.

Lisbeth Bech-Nielsen håber, regeringen rykker sig, nu hvor partier kommer med forslag til, hvor pengene skal komme fra.

Fra 1. januar i år er det blevet muligt for familier, der får tre eller flere børn ved samme fødsel, at få 26 ugers ekstra barsel. Der bliver dog født få sæt trillinger hvert år. Og siden år 2000 er der kun født fire sæt flerlinger.

Derimod bliver der født knap 1000 sæt tvillinger i Danmark, viser tal fra Danmarks Statistik.

Andre lande har allerede indført ekstra barsel til familier, der får mere end et barn per fødsel.

I Norge får forældre fem måneders ekstra barsel til tvillinger og cirka et år til trillinger. I Sverige får forældre seks måneder ekstra barsel til tvillinger og over et år til trillinger.